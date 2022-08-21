Video: Hindistan'da Raksha Bandhan Festivali Nedeniyle Çarşılar Doldu

Hindistan'da Perşembe gününe denk gelen Hindu festivali Raksha Bandhan kutlamaları nedeniyle Mumbai'deki pazarlar hareketlendi. Festival ritüelleri için kullanılan rakhi yani kutsal iplik satın almak isteyen müşteriler çarşıları doldurdu.

Koruma bağı anlamına gelen Raksha Bandhan, erkek kardeşler, kuzenler ve kız kardeşler arasındaki ilişkinin kutlandığı bir festival.

Festivalde, erkek kardeşin bileğine kız kardeşi tarafından kutsal bir ip bağlanıyor. Bu ip, kız kardeşin sevgisi ile erkek kardeşinin iyiliği için dualarını ve erkek kardeşin ömür boyu onu korumak için ettiği yemini sembolize ediyor.

Tüm Hindistan Tüccarları Konfederasyonu'na (CAIT) göre, Hindistan'da her yıl yaklaşık 500 milyon rakhi satılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hindistan'ın Mumbai şehrinden bildiriyor.