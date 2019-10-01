Hindistan'da polis düzensiz göçmenleri tespit edecek

YENİ Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde polis, başta Bangladeşliler olmak üzere, eyalet genelinde düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için tespit çalışması başlatıyor.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş emniyeti içinde yayımlanan bir genelgede, düzensiz göçmenlerin tespiti ve yasal evrakları bulunmayanların sınır dışı edilmeleri isteniyor.

Genelgede, Bangladeşli düzensiz göçmenlerin bazı bölgelerde gizli mekanlarda yaşadığı uyarısı yapılarak, konunun devletin "iç güvenliği" açısından önemli olduğu ve ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin hangi tren ve otobüs istasyonlarında ve diğer mekanlarda barındığının tespit edilmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu kişilerden alınacak parmak izlerinin, ilgili emniyet birimine gönderilmesi istendi.

Uttar Pradeş Emniyet Genel Müdürü Om Prakash Singh, genelgede bahsi geçen uygulamanın "rutin" olduğunu ve benzerlerinin, geçmiş yıllarda yapıldığını hatırlatarak konunun, Assam eyaletinde tartışmaya yol açan Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) ile bağlantısı olmadığını söyledi.

Hindistan'da sağcı siyasetçiler, Assam eyaletinde tartışmaya yol açan NRC gibi bir listenin ülke genelinde çıkarılması gerektiğini savunuyor.

Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) listesinde, Assam'da yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi listeye alınmamıştı.

Federal hükümet ve eyalet yetkilileri, vatandaşlıktan çıkarılacak kişilerin "yabancı" ilan edilmeyeceğini belirtirken, Assam eyaleti İçişleri Bakanlığı, liste dışı kalanların 120 gün içinde Yabancılar Mahkemelerine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Assam eyaletine özel listenin ilk hali 1951'de, o dönem Doğu Pakistan adıyla anılan Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirlemek için yapılmıştı.

Son hazırlanan listede ise 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelenler ile Bangladeş'in bağımsızlığını ilan etmesinden hemen önce 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İsimlerini vatandaşlık listesinde bulamayanlar "devletsiz" olarak tanınma endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme" çağrısında bulunurken, yetkililere bu riski azaltan adımlar atılması, kişilerin tutuklanmasından veya sınır dışı edilmesinden kaçınılması çağrısı yapmıştı.