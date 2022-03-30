Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı - Son Dakika
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Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

30.03.2022 12:50
Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.

Peçe takmış bir kişinin molotof kokteylini ateşe vererek karakola attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dün akşam meydana gelen olayda molotof kokteylini atan kişinin kadın olduğunun tahmin edildiği, ancak kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Olay sonrası yetkililer molotof kokteylinin karakol dışına düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Keşmir'de polis karakoluna 19 Mart'ta da el bombalı saldırı düzenlenmişti. Yetkililer olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını açıkladı. - KEŞMİR

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India, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı - Son Dakika


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