Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

30.03.2022 20:14

- Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı Hindistan'ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.

- Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

KEŞMİR - Hindistan'ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.

Peçe takmış bir kişinin molotof kokteylini ateşe vererek karakola attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dün akşam meydana gelen olayda molotof kokteylini atan kişinin kadın olduğunun tahmin edildiği, ancak kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Olay sonrası yetkililer molotof kokteylinin karakol dışına düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Keşmir'de polis karakoluna 19 Mart'ta da el bombalı saldırı düzenlenmişti. Yetkililer olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı
Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı
Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

YORUMLAR
500
İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırı, India, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Tartışma sonrası ekmek bıçağıyla sokak ortasında eşini öldürdü
20:05 Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu
20:02 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 Çimlerde hareketsiz yatan adamı herkes uyuyor zannetti, gerçek 1 saat sonra anlaşıldı
19:49 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 iddiaları korkuttu: Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 20:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement