Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı - Son Dakika
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Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

24.03.2022 22:17

- Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı Hindistan'da polis tren raylarına atlayan genci son anda kurtardı.

- Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

YENİ DELHİ - Hindistan'da polis tren raylarına atlayan genci son anda kurtardı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Thane kentindeki bir tren istasyonunda 18 yaşındaki bir genç trenin gelmesine saniyeler kala raylara atladı. Tren istasyonunda görevli bir polis raylara atlayıp genci kenara iterek kurtardı. Gencin ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı
Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı
Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

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Polis, India, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı - Son Dakika


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