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Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü
6 saat önce
Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü
Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 yaşındaki bir veterineri, tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan 4 kişi polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.
Haydarabad emniyetinde Priya isimli komiser yardımcısı, yaşananları anlatmaları için gece cinayet mahalline götürülen 4 zanlının öldürüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28
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