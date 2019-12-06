Son Dakika Haberleri: Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü
Son Dakika Dünya Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü - Son Dakika Dünya

Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü

6 saat önce

Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü

Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü, System.String[]

Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 yaşındaki bir veterineri, tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan 4 kişi polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.


Haydarabad emniyetinde Priya isimli komiser yardımcısı, yaşananları anlatmaları için gece cinayet mahalline götürülen 4 zanlının öldürüldüğünü açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı
Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Türkiye'den sert tepki: Gerçek yüzünü göstermiştir Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da polis, tecavüz olayına karışan 4 kişiyi vurarak öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]