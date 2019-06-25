Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Pompeo'ya karşı gösteri düzenlendi
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Hindistan'da Pompeo'ya karşı gösteri düzenlendi

53 dakika önce

YENİ Hindistan'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye yapacağı ziyaret protesto edildi.

Hindistan'da Pompeo'ya karşı gösteri düzenlendi, System.String[]
YENİ Hindistan'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye yapacağı ziyaret protesto edildi.
Başkent Yeni Delhi'de sol görüşlü gruplardan yüzlerce destekçi, bu akşam saatlerinde Hindistan'a gelecek Pompeo'yu protesto eden gösteri düzenledi.
ABD'nin Orta Doğu politikalarını eleştiren göstericilerin, İran'a savaş açılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdığı, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" sloganları attığı dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurmuş ve "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan'a geçmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güncel
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