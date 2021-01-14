Hindistan'da protestocu çiftçiler Yüksek Mahkeme'nin önerdiği danışma kuruluna katılmak istemiyor - Son Dakika

Hindistan'da protestocu çiftçiler Yüksek Mahkeme'nin önerdiği danışma kuruluna katılmak istemiyor

14.01.2021 11:45
Hindistan'da protestocu çiftçiler Yüksek Mahkeme'nin önerdiği danışma kuruluna katılmak istemiyor, System.String[]

Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin yeni tarım yasalarını askıya almasından sonra, Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Kailash Choudhary, çiftçi sendikalarına mahkemenin önerdiği danışma kuruluna katılma çağrısında bulundu.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin yeni tarım yasalarını askıya almasından sonra, Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Kailash Choudhary, çiftçi sendikalarına mahkemenin önerdiği danışma kuruluna katılma çağrısında bulundu.

Choudhary, çiftçi sendikalarından, oluşturulacak kurula katılım göstermelerini isterken, hükümet ile çiftçi sendikaları arasında 15 Ocak'ta planlanan 9. tur müzakerelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Çiftçi sendikaları ise Yüksek Mahkeme'nin yasaların uygulanmasını durdurma kararının ardından danışma kuruluna katılmayacaklarını açıkladı ve yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması taleplerini yineledi.

Sendika başkanları, yasaların askıya alınması kararını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bunun sorunun çözümü olmadığını dile getirdi.

Oluşturulacak danışma kurulunun üyelerini "hükümet yanlısı" olarak nitelendiren çiftçi sendikaları başkanları, kurulun amacının, hükümetin üzerindeki baskının kalkması için dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu savundu ve çiftçilerin mücadelelerine devam edeceklerini duyurdu.

Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Kailash Choudhary ise kurulun "tarafsız" olduğunu, ülke çapındaki tüm çiftçilerin ve uzmanların görüşlerini alacağını söyledi. Choudhary, PTI'ya verdiği röportajda, "mahkemenin yasaları askıya almasının, hükümetin talebinin aksi yönünde bir karar olduğunu ancak kararın herkes tarafından kabul edildiğini" kaydetti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, yeni tarım yasalarının uygulanmasını askıya alma kararını ve hükümetle çiftçiler arasındaki müzakereler için bağımsız uzmanlar kurulu oluşturulması önerisini, çiftçilerin reforma yönelik itiraz dilekçelerini görüştükten sonra 12 Ocak'ta açıklamıştı.

Hint hükümetinin yaygın protestolara neden olan tarım reformu

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkent Yeni Delhi'ye doğru hareket etmişti.

Kasım ayından itibaren Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının ağır borç yükü altında olduğu ifade ediliyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da protestocu çiftçiler Yüksek Mahkeme'nin önerdiği danışma kuruluna katılmak istemiyor - Son Dakika


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