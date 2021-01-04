Hindistan'da protestocu çiftçilerle hükümet arasındaki 7. tur görüşmelerde de sonuç çıkmadı - Son Dakika

Hindistan'da protestocu çiftçilerle hükümet arasındaki 7. tur görüşmelerde de sonuç çıkmadı

04.01.2021 18:05
Hindistan'da protestocu çiftçilerle hükümet arasındaki 7. tur görüşmelerde de sonuç çıkmadı, System.String[]

Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında yapılan 7. tur görüşmelerden de sonuç alınamadı.

Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında yapılan 7. tur görüşmelerden de sonuç alınamadı.

Çiftçi temsilcileri ile hükümet arasında bugün yedincisi yapılan görüşmelerde, çiftçiler tarımsal reformların tamamen yürürlükten kaldırılması yönündeki taleplerini sürdürdü. Hükümetin de reformları kaldırmayı reddetmesiyle bir sonuca varılamayarak cuma günü tekrar görüşme kararı alındı.

Çiftçiler, yasalar yürürlükten kaldırılana kadar otoyolları kapatmaya devam edeceklerini dile getirirken, protestocu çiftçilerin liderlerinden Hannan Molla, "Çiftçilerin sorunlarını çözmek hükümetin elinde. Taleplerimiz karşılanana kadar protestolarımızı sonlandırmayacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve olumsuz hava şartlarına rağmen on binlerce çiftçi yaklaşık 40 gündür otoyolları kapatıyor.

Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile çiftçi temsilcileri, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 6. tur görüşmenin ardından bugün masaya oturmuştu.

Tomar, 6. tur görüşmelerin sonunda çiftçilerin 4 talebinden 2'si üzerinde anlaşma sağladıklarını, Elektrik Yasası'ndaki değişikliği ve anız yakılmasına ceza getiren Hava Kalitesi Komisyonu talimatnamesini geri çekmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Görüşmelerde, protestocuların iki ana talebi olan yeni çıkarılan 3 tarım yasasının iptal edilmesi ve destekleme alımında asgari fiyat güvencesi getirilmesi konularında uzlaşma sağlanamamıştı.

Protestocular, yeni turda taleplerinin karşılanmaması halinde 6 Ocak'ta GT Karnal kara yolunda traktörlerle geçiş yapacaklarını, 26 Ocak Cumhuriyet Günü'nde de geniş çaplı protesto düzenleyeceklerini bildirmişti.

Yeni Delhi'ye bazı girişler kapalı

Kasımdan bu yana başkent Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Delhi Trafik Dairesinden yapılan açıklamada, Yeni Delhi'yi doğuda Gaziabad ve güneydoğuda Nodia şehirlerine bağlayan yolların kısmen kapalı olduğu belirtilerek başkente yolculuk edeceklerin alternatif yolları tercih etmeleri gerektiği kaydedildi.

Dünkü protestolarda, Haryana ve Pencap eyaletlerinde protestocu çiftçiler polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde Gaziabad şehrinde protestocular arasında bir çiftçi intihar etmişti.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti.

Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Hindistan, Hükümet, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da protestocu çiftçilerle hükümet arasındaki 7. tur görüşmelerde de sonuç çıkmadı - Son Dakika


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