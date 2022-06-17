Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler

17.06.2022 13:37

Hindistan'da iktidar partisi sözcüsünün İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösteren Müslümanlar sokaklara inerek tepkilerini sürdürüyor. Gösterilerde birçok gözaltı yaşanırken polislerin gözaltındaki Müslüman gençleri darp ettiği anlar ülkenin gündemine oturdu. Polislerin coplarla acımasızca dövdüğü gençlerin hali ise yürekleri parçaladı.

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin Sözcüsü Nupur Sharma'nın bir televizyon programında İslam'a ve Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerine ülkedeki Müslümanların tepkisi dinmiyor.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Hint polisinin Müslümanlara uyguladığı şiddetin görüntüsü ortaya çıktı.

Hint polisinin Müslüman gençlere uyguladığı şiddetin görüntüsü ortaya çıktı

GENÇLERİ COPLARLA DÖVDÜLER

Uttar Pradesh eyaletinin Saharanpur kentinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturan görüntülerde, geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alındığı belirtilen Müslümanların götürüldükleri karakolda coplarla acımasızca dövüldüğü görülüyor. Olaya karışan polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, darp edilen Müslümanların aileleri, yakınlarının masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Bazı aileler ise gözaltına alınan yakınlarının protestolara bile katılmadığını ifade etti.

Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler
Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler
YORUMLAR
500
Hindistan'da viral olan video gözaltındaki Müslümanlara polis şiddetini gözler önüne serdi Hindistan'da viral olan video gözaltındaki Müslümanlara polis şiddetini gözler önüne serdi Çin'de eğitimlerine devam edemeyen Hint öğrenciler, geleceklerinden endişeli Çin'de eğitimlerine devam edemeyen Hint öğrenciler, geleceklerinden endişeli
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Hz Muhammed, India, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 13:50:03. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement