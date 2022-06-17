Hindistan'da protestoda bulunan Müslümanlara polisten çok sert müdahale! Copla acımasızca darp ettiler

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin Sözcüsü Nupur Sharma'nın bir televizyon programında İslam'a ve Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerine ülkedeki Müslümanların tepkisi dinmiyor.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Hint polisinin Müslümanlara uyguladığı şiddetin görüntüsü ortaya çıktı.

GENÇLERİ COPLARLA DÖVDÜLER

Uttar Pradesh eyaletinin Saharanpur kentinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturan görüntülerde, geçtiğimiz hafta düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alındığı belirtilen Müslümanların götürüldükleri karakolda coplarla acımasızca dövüldüğü görülüyor. Olaya karışan polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, darp edilen Müslümanların aileleri, yakınlarının masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Bazı aileler ise gözaltına alınan yakınlarının protestolara bile katılmadığını ifade etti.