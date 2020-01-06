Hindistan'da protestolar sırasında medreseye giren polislerin şiddet uyguladığı iddia edildi - Son Dakika
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Hindistan'da protestolar sırasında medreseye giren polislerin şiddet uyguladığı iddia edildi

6 saat önce

Hindistan'da değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sırasında bir medreseyi basan polislerin, öğrencilere, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" dedirtmeye çalıştığı ve şiddet uyguladığı bildirildi.

Hindistan'da protestolar sırasında medreseye giren polislerin şiddet uyguladığı iddia edildi, System.String[]

Hindistan'da değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sırasında bir medreseyi basan polislerin, öğrencilere, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" dedirtmeye çalıştığı ve şiddet uyguladığı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, protestolar sırasında Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar şehrindeki bir medreseye baskın düzenleyen polisler, öğrencilere "terörist" diyerek Hinduizm'e ait kutsal sözleri söyletmeye çalıştı.

Medresenin 68 yaşındaki sorumlusu Mevlana Asad Rıza Hüseyni, konuya ilişkin açıklamasında, kendisinin de polislerin darbettiği kişiler arasında olduğunu ifade ederek sol kolunun kırıldığını ve her iki bacağında sargı bulunduğunu belirtti.

Polislerin saldırısı sırasında kendisine çok fazla vurduklarını ve yere düştüğünü anlatan Hüseyni, "Benim üzerime bir başka biri düştü. Yaşayacağımı düşünmedim ancak Allah beni kurtardı. 2013 ayaklanmalarında bile böyle bir şey görmedim." dedi.

Medresedeki öğrenciler, protestolar sırasında yaklaşık 150 üniformalı polisin kuruma girdiğini, güvenlik kameraları ile kapıları kırarak kendilerine lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile vurmaya başladıklarını kaydetti.

Polislerin kendilerine terörist dediğini ve "Tanrı Ram'a selam olsun" dedirtmeye çalıştığını ifade eden öğrenciler, içlerinden bazılarında güvenlik görevlilerinin şiddeti sonrası rektal kanama olduğuna yönelik raporlar bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgedeki polis yetkilileri, haklarındaki iddiaları reddetti.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan, Hinduizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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