Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da protestolar sürüyor

6 saat önce

Eylemlerden görüntüler Protestocuların slogana atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam...

Eylemlerden görüntüler

Protestocuların slogana atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi

Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Hindistan'da protestolar sürüyor

Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:25 Kaynak: AA
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