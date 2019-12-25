Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Madya Pradeş eyaletinde yüzlerce kişi Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto gösterisi düzenledi.

Eyaletin Bhopal kentinde muhalif Başbakan Kamal Nath öncülüğünde gerçekleşen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride yasa karşıtı sloganlar atıldı ve dövizler taşındı.

Eylemde konuya ilişkin açıklama yapan Nath, yeni yasanın topluma, anayasaya ve dine aykırı olduğunu ifade ederek, Hindistan Ulusal Kongresi (INC) eyalette iktidar olduğu sürece kanunun Madya Pradeş'te uygulanmayacağını dile getirdi.

Nath, Hindistan'ın anayasası ve eşsiz kültürü ile dünyada tanınır olduğunu ifade ederek, "Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik Hindistan Anayasası'na saldırıdır." dedi.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinden Assam'da binlerce kişi başkent Guvahati'de protesto gösterisi düzenledi. Aralarında sanatçı, öğrenci ve yazarların bulunduğu protestocular yasa karşıtı sloganlar attı.

Başkent Yeni Delhi'deki Delhi Üniversitesinin kuzey kampüsünde de yasa karşıtı gösteri düzenlendi. Aralarında aktivist ve yazar Arundhati Roy'un da bulunduğu protestocular yasadaki değişiklik ve NRC karşıtı dövizler taşıdı.

Polis yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) kampüsünde protestolar sırasında hayatını kaybedenler için ellerinde mumlarla yürüyüş yapan 400 kişi hakkında bir arada toplanma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını bildirdi.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de (Bombay) yasaya destek verenler Hindistan Halk Partisi (BJP) öncülüğünde gösteri düzenledi.

Modi, şiddet eylemlerini kınadı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uttar Pradeş eyaletindeki Atal Vajpayi Medikal Üniversitesinde yaptığı konuşmada, eyaletteki protestolar sırasında yaşanan şiddet eylemlerini kınadı.

Kamu mallarına zarar veren ve şiddet olaylarına karışanlara seslenen Modi, "Eğer yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlarsa kendi iç muhasebesini yapmalılar." dedi.

Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve Babri Camisi davasının barışçıl bir şekilde çözüldüğünü savunarak, "Pakistan, Bangladeş ve Afganistanlı mültecilere vatandaşlık verilmesinin yolu açıldı. Bir milyar 300 milyon Hindistanlı bu tür zorluklara güvenle çözüm buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.