Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da protestolar sürüyor

6 saat önce

Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle yürüyüş detaylarıKALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak...

Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi

Protestocuların ellerinde dövizlerle yürüyüş detayları

KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor. .

Hindistan'da protestolar sürüyor

Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:53 Kaynak: AA
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