Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da protestolar sürüyor
6 saat önce
Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:22 Kaynak: AA
Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.
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