Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da protestolar sürüyor

6 saat önce

Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.

Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.

Hindistan'da protestolar sürüyor

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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