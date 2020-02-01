Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da protestolar sürüyor
6 saat önce
Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri Protestodan detaylarKERALA - Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde binlerce protestocu Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:50 Kaynak: AA
Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi
Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri
Protestodan detaylar
KERALA - Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde binlerce protestocu Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor.
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