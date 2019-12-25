Hindistan'da protestolar sürüyor (2) - Son Dakika

Hindistan'da protestolar sürüyor (2)
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Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle yürüyüş detayları Protestocuların meydanda oturarak slogan atmaları KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki...
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:27 Kaynak: AA
Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi
Protestocuların ellerinde dövizlerle yürüyüş detayları
Protestocuların meydanda oturarak slogan atmaları KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.
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