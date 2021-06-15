Hindistan'da protestolara katılan aktivistler kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Hindistan'da mahkeme, hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle geçen sene mayıs ayında tutuklanan üç aktivisti kefaletle serbest bıraktı.

BBC'nin haberine göre, Natasha Narwal, Devangana Kalita ve Asif Iqbl Tanha geçen yıl tartışmalı vatandaşlık yasasını protesto etmek için Delhi'deki oturma eylemine katılmış ve terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanmıştı.

Aktivistlerin yargılandığı davanın Delhi'deki Yüksek Mahkemede görülen duruşmasında karara varıldı. Mahkeme, ayaklanmalar başlamadan önce protestolara katıldığı için geçen yıl mayıs ayında tutuklanan aktivistler Narwal, Kalita ve Tahna'nın kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkemenin kararında ayrıca devletin muhalefeti bastırma kaygısıyla, anayasal güvence altına alınan protesto hakkı ile terörist faaliyetler arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya çalışmasından duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek bu düşünce tarzının güçlenmesinin demokrasi adına olumsuz sonuçlar yaratacağı vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullanarak muhalefeti bastırmakla suçlanıyor.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan mart ayının ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolar ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisi ile 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Başkentin dışında farklı bölgelerde düzenlenen protestolarda 28, ülke genelinde ise 79 sivil yaşamını yitirmişti.

Delhi polisi, gösterilerin ardından çoğu Müslüman birçok aktivisti gözaltına almıştı.