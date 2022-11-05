Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri öldürüldü! - Son Dakika
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Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri öldürüldü!

05.11.2022 16:47

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar şehrinde radikal Hindu lider Suri vurularak öldürüldü. Sihizm mensupları, daha önce Suri'yi inançları ve toplulukları hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmakla suçlamıştı.

58 yaşındaki radikal Hindu lideri Sudhir Suri, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin "Altın Tapınak" isimli mabedinde protestolar sırasında iki kişi tarafından vurularak öldürüldü. Pencap emniyet yetkilisi Gaurav Yadav, olayın hemen ardından bölgedeki bir esnafın gözaltına alındığını açıkladı.

SURİ'Yİ AŞAĞILAYICI YORUMLAR YAPMAKLA SUÇLAMIŞLARDI

Suri'nin, tanrılarına yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla yerel tapınağın dışına çıktığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan'da ve yurt dışında yaşayan Sihler, daha önce Suri'yi inançları ve toplulukları hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmakla suçlamıştı.

20 MİLYON SİHİZM MENSUBU, HİNDİSTAN'DA YAŞIYOR

Sihizm'in dünyada 23 milyondan fazla mensubunun bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor. Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde "Altın Tapınak" mabedi bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri öldürüldü! - Son Dakika
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