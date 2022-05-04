Hindistan'da Ramazan Bayramı'ndaki şiddet olaylarıyla ilgili en az 100 kişi gözaltında - Son Dakika
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Hindistan'da Ramazan Bayramı'ndaki şiddet olaylarıyla ilgili en az 100 kişi gözaltında

04.05.2022 17:26
Hindistan'da Ramazan Bayramı'ndaki şiddet olaylarıyla ilgili en az 100 kişi gözaltında

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Müslümanlar ile Hindular arasında çıkan şiddet olayları nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Müslümanlar ile Hindular arasında çıkan şiddet olayları nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı.

Rajasthan Emniyetinden ?Hawa Singh Ghumaria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "dini bayrakların kaldırılması" nedeniyle Müslümanlar ile Hindular arasında çıkan çatışmaların ardından durumun tamamen kontrol altına alındığını ifade etti.

Ghumaria, çatışmalarla ilgili 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Diğer yandan, Hint medyasında yer alan haberlerde, gözaltına alınanların sayısının 141 olduğu belirtildi.

Hindistan'da Ramazan Bayramı dün kutlanmaya başlamıştı.

Ramazan Bayramı'na ilişkin bayrakların kaldırılmasına tepki gösteren Müslümanlar ile Hindular, taş ve sopalarla birbirlerine saldırmıştı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı olayların büyümemesi için Jodhpur'da internet hizmetleri askıya alınmıştı ve kentin 10 bölgesinde bir süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede, Müslümanlara yönelik toplumsal baskı ve şiddet olayları son aylarda artmıştı.

1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ü Müslüman olan Hindistan'da, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) Hindu-Müslüman kutuplaşmasını tetikleyen politikalar izlemesi şiddet olaylarının yaşanmasında etkili oldu.

Özellikle Cammu Keşmir'de son 3 yıldır Ramazan Bayramı, Müslümanlara yönelik artan baskı nedeniyle buruk geçiyor.

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ve eyaleti merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmıştı.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplar ile Müslümanlar arasında nisan ayında da çatışmalar yaşanmıştı.

Madya Pradeş Eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet nedeniyle Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken, hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü, mülk yıkımlarının azınlıklar için "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini açıklayarak, olaylar hakkında "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulunmuştu.

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Ramazan Bayramı, Racasthan, Müslüman, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da Ramazan Bayramı'ndaki şiddet olaylarıyla ilgili en az 100 kişi gözaltında - Son Dakika
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