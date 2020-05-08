Hindistan'da raylarda uyuyan işçilere tren çarptı 15 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine yürüyerek dönen 20 göçmen işçi, Evrengabad kentindeki demiryolu üzerinde dinlenmek için uyudu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tren seferlerinin yapılmadığını düşünen işçilere yük treni çarptı. Kazada 15 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan, ( DHA )- Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da tren seferlerinin yapılmadığını sanan ve raylarda uyuyan göçmen işçilere tren çarptı. Kazada, 15 işçi yaşamını yitirdi.

Hindistan 'da raylarda uyuyan işçilere tren çarptı 15 ölü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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