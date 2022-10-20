Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi

Hindistan'da Google'a yönelik ciddi bir para cezası kesildi. Hindistan Rekabet Düzenleyici Kurumu tarafından yapılan inceleme, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı ve Google'a andorid uygulamalarda rekabete aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 162 milyon para cezası verildi.

HUKUK ÖĞRENCİSİNİN BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLDİ

Google'a yönelik para cezasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Hindistan'daki rekabet kurumunun, bir hukuk öğrencisinin başvurusu üzerine konuyu değerlendirmeye aldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GOOGLE'A CEZA KESMİŞLERDİ

Hindistan Rekabet Kurumu, 2018 yılında da arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği gerekçesiyle Google'a yaklaşık 21 milyon dolar para cezası kesti.