Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi - Son Dakika
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Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi

20.10.2022 22:39
Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi

Hindistan'da Rekabet Düzenleyici Kurum tarafından Android uygulamalarında rekabete aykırı davranış sergilediği gerekçesiyle Google'a 162 milyon dolar para cezası verildi.

Hindistan'da Google'a yönelik ciddi bir para cezası kesildi. Hindistan Rekabet Düzenleyici Kurumu tarafından yapılan inceleme, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı ve Google'a andorid uygulamalarda rekabete aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 162 milyon para cezası verildi.

HUKUK ÖĞRENCİSİNİN BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLDİ

Google'a yönelik para cezasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Hindistan'daki rekabet kurumunun, bir hukuk öğrencisinin başvurusu üzerine konuyu değerlendirmeye aldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GOOGLE'A CEZA KESMİŞLERDİ

Hindistan Rekabet Kurumu, 2018 yılında da arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği gerekçesiyle Google'a yaklaşık 21 milyon dolar para cezası kesti.

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Son Dakika Teknoloji Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi - Son Dakika
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