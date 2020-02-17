Hindistan'da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın - Son Dakika

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Hindistan'da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın
7 saat önce
Hindistan'da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangınHindistan (DHA) ? Hindistan'da resmi dairelerin bulunduğu bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
Hindistan'da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın
Hindistan (DHA) ? Hindistan'da resmi dairelerin bulunduğu bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın büyük korkuya neden oldu.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de bulunan ve eyaletinin vergi işlemlerinin yapıldığı bölümlerin bulunduğu 'Mazgaon GST' isimli binanın üst katlarında yangın çıktı. Tadilat nedeniyle 8'inci katta çıktığı düşünülen yangın kısa sürede tüm kata ve üst kata yayıldı. Üst katlarda mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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