Hindistan'da sağcı örgütün yürüyüşü Nazi askerlerine benzetildi - Son Dakika

Hindistan'da Müslümanları kapsam dışında bırakan vatandaşlık yasasına karşı gösteriler devam ederken Hindu aşırı sağcı örgüt RSS, Nazi düzeninde yürüyüş yaparak yasaya destek verdi.



Hindistan'da Müslümanları kapsam dışında bırakan Vatandaşlık Düzenleme Yasası'na karşı protestolar sürüyor. İktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) ana örgütü olarak kabul edilen Hindu milliyetçisi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yasaya destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da beyaz gömlekli ve yeşil pantolonlu RSS yanlısı 8 bin kişinin yürüyüşü Nazi ordusuna benzetildi. Hindistanlı Müslümanlar, Nazi benzeri yürüyüşün korku salmayı amaçladığını ifade etti.



RSS lideri Mohan Bhagwat örgüt mitinginde yaptığı bir açıklamada, Hindistan'da yaşayan herkesin Hindu olduğunu söylemiş ve bu açıklamalar ülkedeki farklı etnik grupların tepkisine yol açmıştı.



Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilen Vatandaşlık Düzenleme Yasası, 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Yasa Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan dinlerine mensup göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken Müslümanları kapsam dışında bırakıyor.



Vatandaşlık yasası Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti. Gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarında ise en az 23 kişi hayatını kaybetti. - YENİ DELHİ