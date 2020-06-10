Hindistan'da sağlık sisteminin yetersizliği endişelere yol açıyor - Son Dakika

Hindistan'da sağlık sisteminin yetersizliği endişelere yol açıyor

YENİ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı şekilde arttığı Hindistan'da hastaların Kovid-19 tedavisi sunan hastanelerde yer bulamaması ülkenin sağlık sisteminin yeterliliği konusunda endişelere yol açtı.

Hindistan'da sağlık sisteminin yetersizliği endişelere yol açıyor, System.String[]

YENİ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı şekilde arttığı Hindistan'da hastaların Kovid-19 tedavisi sunan hastanelerde yer bulamaması ülkenin sağlık sisteminin yeterliliği konusunda endişelere yol açtı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da vaka sayısı 276 bin 583'e yükselirken, salgın dolayısıyla 7 bin 745 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Yeni Delhi'de yaşayan Kuldeep Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftasonu anneannesi Ranbiri Devi'yi kaybettiğini, o günden bu yana yetkililere öfkeli olduğunu söyledi.

Anneannesini hastaneye yatırabilmek için var gücüyle mücadele ettiğini belirten Kumar, en sonunda boş bir yatak bulabildiklerini, fakat tedavideki gecikme nedeniyle yaşlı kadının, hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Boş yatak bulabilmek için ülkede çok sayıda kişi Kumar gibi mücadele veriyor.

Yeni Delhi'de hastaneler kapasitelerinin sınırlarına ulaşmış durumda

Yeni Delhi'de vaka artışları günlük 1000'in üzerinde seyrederken, çok sayıda hastane kapasitesinin sınırlarına ulaşmış durumda. Başkentte 8 bin 500 hastane yatağı Kovid-19 hastaları için ayrılırken, şehir genelinde 17 bin 712 aktif vaka bulunuyor.

Hindistan'da salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde ise vaka sayısı 90 bini aşarak Çin'i geride bıraktı.

Eyaletin başkenti Mumbai'de 9 bin 92 hastane yatağı Kovid-19 tedavisi görenler için ayrılırken, bunların 8 bin 570'i şu anda dolu bulunuyor.

Şehirde 1097 yoğun bakım yatağının yüzde 98'i dolu, 442 solunum cihazının 378'i halihazırda kullanılıyor.

Sağlık sektörü yetersiz

Hindistan'ın gayrisafi milli hasılasının yüzde 1,3'ünü sağlık sektörüne ayırması, düşük bütçeli sektörü Kovid-19 ile mücadelede daha hassas hale getirdi.

Sağlık Bakanlığının geçen ekimde yayımladığı son verilere göre, ülkede her 11 bin 82 kişiye bir doktor düşerken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2017 Hindistan verilerine göre de her 1000 kişi için 0,53 yatak bulunuyor.

Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (CDDEP) ve Princeton Üniversitesi tarafından son yapılan çalışmaya göre ise 1 milyar 353 milyonluk Hindistan'da şu anda aralarında 35 bin 699 yoğun bakım yatağı olmak üzere 713 bin 986 yatak ve 17 bin 850 solunum cihazı bulunuyor.

Uzmanlar hükümete tepkili

Yenoyapa Üniversitesinden Dr. Ananth Bhan, AA muhabirine, ülkenin, dünya üzerinde sayılı birkaç bilgi teknoloji firmasına sahip olmasına rağmen kullanılabilir yatak sayılarına ilişkin açık bilgi ve çevrim içi yardım sağlamaya yönelik bir sistem inşa etmede başarısız olmasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Bhan, kaybedilen fırsatlara vurgu yaparak, Kovid-19'un yanı sıra musonlarla yükselen dang humması ve malaria hastalıklarına dikkat çekti.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden Dr. Anoop Saraya, Hint Tıp Bilimleri Dergisine yazdığı mektupta, hükümetin Kovid-19 ile mücadelesine tepki gösterdi.

Saraya, hükümete yaptığı çağrıda, verilerin bilim insanları, sağlık uzmanları ve halkla açık ve şeffaf şekilde paylaşılmasını talep etti, bu durumun salgına ilişkin kontrol önlemlerini güçlendireceğini kaydetti.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 05:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da sağlık sisteminin yetersizliği endişelere yol açıyor - Son Dakika

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