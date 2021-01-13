Hindistan'da sahte içkiden 11 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hindistan'da sahte içki tüketen en az 11 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Madhya Pradeş eyaletinin Morena bölgesinde sahte içki tüketen 18 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.
Bu kişilerden 11'inin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, 7 kişinin de Gwalior'daki hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde geçen ağustosta sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 2019'da Assam eyaletinde sahte içki tüketen 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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