Hindistan'da Sahte İçkiden 13 Ölüm

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde sahte içki tüketen 13 kişi öldü.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde sahte içki tüketen 13 kişi öldü.



Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Haridwar bölgesine bağlı Bhagwanpur kasabasının bazı köylerinde sahte içki içen 13 kişinin öldüğünü, 40 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Ölenlerin yaşlarının 30 ile 57 arasında değiştiği bilgisini paylaşan yetkililer, olayın faillerinin ağır şekilde cezalandırılacaklarını kaydetti.



Polisin, bölge genelinde sahte içki üretimine karşı harekete geçtiği ifade edildi.

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