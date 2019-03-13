Hindistan'da Sahte İçkiden 6 Kişi Öldü
1 saat önce
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan
'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Uttar Pradeş'e bağlı Ghatampur bölgesinde, sahte içkiden 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sahte içki içen 5 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Assam
, Uttar Pradeş ve Uttarakhand
eyaletlerinde geçen ay sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:30 Kaynak: AA
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