Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Sahte İçkiden 6 Kişi Öldü

Hindistan'da Sahte İçkiden 6 Kişi Öldü

1 saat önce

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Sahte İçkiden 6 Kişi Öldü, System.String[]
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Uttar Pradeş'e bağlı Ghatampur bölgesinde, sahte içkiden 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.


Sahte içki içen 5 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde geçen ay sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Polis, Hindistan, Güncel
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