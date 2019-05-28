Hindistan'da sahte içkiden 6 kişi öldü
2 saat önce
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:39 Kaynak: AA
'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Ajay Sahni, eyaletin Barabanki bölgesinde bir dükkandan aldıkları içkiyi tüketen 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Sahni, aynı dükkandan aldıkları içkiden içen diğer 5 kişinin de kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Assam
, Uttar Pradeş ve Uttarakhand
eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.
Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı
Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar
Annesiyle Tartışan Babasını Bıçaklayıp Kaçan Evlat Bakkalda Yakalandı
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu