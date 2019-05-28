Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sahte içkiden 6 kişi öldü

Hindistan'da sahte içkiden 6 kişi öldü

2 saat önce

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da sahte içkiden 6 kişi öldü, System.String[]
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Ajay Sahni, eyaletin Barabanki bölgesinde bir dükkandan aldıkları içkiyi tüketen 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Sahni, aynı dükkandan aldıkları içkiden içen diğer 5 kişinin de kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:39 Kaynak: AA
Polis, Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Annesiyle Tartışan Babasını Bıçaklayıp Kaçan Evlat Bakkalda Yakalandı Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sahte içkiden 6 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]