Hindistan'da sahte içkiden 8 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Bihar'ın Nawada ve Begusarai bölgelerinde sahte içki tüketen 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim