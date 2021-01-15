Hindistan'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın Racastan eyaletinde en az 7 kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam ölü sayısı 31'e yükseldi.
Xinhuanet'in haberine göre, Racastan'a bağlı Bharatpur bölgesinde sahte içki tüketen 7 kişi öldü, 8 kişinin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Son bir haftada Madhya Pradeş eyaletinde de sahte içkiden 24 kişi ölmüştü.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde de geçen ağustosta sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 2019'da Assam eyaletinde sahte içki tüketen 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.???????
Kaynak: AA
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