Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 100'e Yaklaştı

– Hindistan'da, içine metanol katılmış sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin sayısının 100'e yaklaştığı belirtildi.

– Hindistan'da, içine metanol katılmış sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin sayısının 100'e yaklaştığı belirtildi.



Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand ve Uttar Pradeş eyaletlerinde metanol içeren sahte içki tüketiminden dolayı son bir haftada 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş polisinin sahte içki ürettiği ve sattığı gerekçesiyle 175 kişiyi gözaltına aldığı; sahte içki ürettiği düşünülen yerlere baskınları arttırdığı ve 297 ayrı davanın açıldığı belirtildi.

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