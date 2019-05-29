Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor
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Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

18 dakika önce

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor, System.String[]
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, eyaletin Barabanki bölgesinde bir dükkandan aldıkları içkiyi tükettikten sonra yaşamını yitirenlerin sayısını 12 olarak açıklarken, yöre halkı bu sayının 16 olduğunu öne sürdü.
Yetkililer, sahte içkileri sattığı iddia edilen dükkanın çalışanının, çıkan silahlı çatışmanın ardından polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Pappu Jaiswal isimli satıcının olayla ilgili gözaltına alınan dördüncü kişi olduğu bildirildi.
Yerel basında, Jaiswal'ın, sahte içki olayının baş suçlusu olduğu ifade edildi.
Diğer yandan pazartesi ve salı günü sahte içki tüketen 42 kişinin de hastalandığı belirtildi.
Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde şubatta sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:26 Kaynak: AA
Times, Hindistan, Güncel
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