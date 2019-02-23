Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi
14 dakika önce
Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.
Hindistan
'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. Polis
yetkilileri, Assam
eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.
Sahte içki yapımından sorumlu tutulan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Uttar Pradeş ve Uttarakhand
'da bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:35 Kaynak: AA
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