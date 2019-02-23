Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi

Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi

14 dakika önce

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi, System.String[]
Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Polis yetkilileri, Assam eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.

Sahte içki yapımından sorumlu tutulan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Uttar Pradeş ve Uttarakhand'da bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:35 Kaynak: AA

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