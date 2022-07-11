Hindistan'da sahte kriket ligine baskın: 4 gözaltı - Son Dakika
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Hindistan'da sahte kriket ligine baskın: 4 gözaltı

11.07.2022 20:56
Hindistan'da sahte kriket ligine baskın: 4 gözaltı

Hindistan'da bir çiftlikte Hindistan Premier Ligi'nin (IPL) sahtesini kuran dolandırıcılar, kurdukları sahte kriket ligiyle binlerce rupilik vurgun yaptı.

Hindistan'da bir çiftlikte Hindistan Premier Ligi'nin (IPL) sahtesini kuran dolandırıcılar, kurdukları sahte kriket ligiyle binlerce rupilik vurgun yaptı. Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bulunan bir çiftlikte dolandırıcılar, Hindistan Premier Ligi'nin (IPL) sona ermesinden 3 hafta sonra kurdukları sahte kriket ligiyle binlerce dolarlık vurgun yaptı. IPL'de maç oynanıyormuş süsü veren dolandırıcılar, maçları ise IPL adlı bir YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınladı.

Çiftçilere forma giydirmişler

Dolandırıcıların, çiftlikteki işçilere oyun başı 400 rupi (yaklaşık 88 TL) verdiği ve gerçek kriket oyuncuları gibi giydirdikleri aktarılırken, sahte ligin inandırıcı olması için ünlü kriket yorumcusu Harsha Bhogle'ın sesini taklit etmesi için bir kişiyi tutukları ifade edildi.

Taraftar seslerini internet indirmişler

Maç sırasında sahanın asla geniş açıdan görüntülerine yer verilmediği sahte lig yayınında, kalabalık taraftar seslerinin ise internetten indirildiği ve hoparlör yardımı ile yayına verildiği belirtildi.

Sahte lig çeyrek finaldeyken baskın yedi

Polis, tarafından "çeyrek final" aşamasındayken baskına uğrayan sahte ligle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcıların Rusya'dan çok sayıda kişiden Telegram üzerinden bahis aldıkları aktarıldı. Polis, dolandırıcıların sahte lig ile 300 bin rupi (yaklaşık 66 bin TL) kazanç sağladığını açıkladı.

Öte yandan Hindistan'da kriket maçları üzerine bahis yapmak yasa dışı ve bahis yapanlar kumar oynamakla suçlanıyor. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

Gujarat, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da sahte kriket ligine baskın: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da sahte kriket ligine baskın: 4 gözaltı - Son Dakika
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