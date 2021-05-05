Hindistan'da salgında yeni rekor - Son Dakika

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında bir kez daha rekor kırıldı.

Korona virüs salgınında günlük vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 780 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kaydedildiği ülkede virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 226 bin 188'e yükseldi. Ülke genelinde son 24 saatte 382 bin 315 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 20 milyon 665 bin 148'e ulaştığı aktarıldı.

Hindistan'da en yüksek günlük ölüm sayısı en son 3 bin 689 ile 2 Mayıs'ta kayda geçmişti. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da ülke içinde aşı sıkıntısı da devam ediyor. 16 Ocak'ta başlatılan aşılama programında şu ana kadar toplam 160 milyon 494 bin 188 aşı dozu uygulanırken, 1 milyar 300 binden fazla olan nüfusun yalnızca yüzde 3'ü aşının her iki dozunu aldı.

-İHA-