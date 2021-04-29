Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm - Son Dakika

Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm

29.04.2021 13:17

Hindistan'da son 24 saate 379 bin 257 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırılırken, 3 bin 645 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Hindistan'da son 24 saate 379 bin 257 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırılırken, 3 bin 645 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ölülerin yakıldığı krematoryumların durmadan çalıştığı ülkede cenazeleri taşıyan ambulanslar ise uzun kuyruk oluşturdu.

Korona virüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısı bir kez daha rekor seviyeye ulaştı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 379 bin 257 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 18 milyon 376 bin 524'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 645 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının ise 204 bin 832'ye ulaştığı belirtildi. Günlük vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte görülen vaka ile bir kez daha dünya rekoru kırılırken, ülkede 28 Nisan'da 360 bin 960, 27 Nisan'da ise 323 bin 144 vaka kayda geçmişti. Ayrıca 3 bin 645 ölüm sayısı ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ülkede salgından en çok etkilenen yerlerden biri olan başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte 25 bin 986 yeni vaka görülürken, 368 kişi de hayatını kaybetti.

Ayrıca, 3 bin 645 ölüm sayısı ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Şu ana kadar 15 milyon 86 bin 878 kişinin tedavi ve taburcu olduğu ülkede Hindistan'da aktif vaka sayısı ise 3 milyon 84 bin 814 olarak açıklandı.

KREMATORYUMLARIN ÖNÜNDE AMBULANS KUYRUĞU

Oksijen tedarikinin kısıtlı şekilde sürdürüldüğü, günlük ölüm sayısında rekor üstüne rekor kırılan Hindistan'da krematoryumlar da aralıksız bir şekilde çalışıyor. Krematoryumların yetersiz kalmasıyla hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, açık alanlara kurulan derme çatma krematoryumlarda da yakılmaya devam ediliyor. Cenazeleri taşıyan ambulanslar da krematoryumların önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

(İHA)

Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm
Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm
Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm
Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm

Koronavirüs, Yeni Delhi, Ambulans, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 379 bin 257 vaka, 3 bin 645 ölüm - Son Dakika


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