Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 414 bin 188 vaka - Son Dakika

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 414 bin 188 vaka ile günlük vaka sayısında bir kez daha rekor kırıldı.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayıları endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 414 bin 188 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 21 milyon 491 bin 598'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ile salgında yeni rekora ulaşılırken, 3 bin 915 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 234 bin 83'e yükseldi. Günlük vaka sayısının iki gündür 400 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da ölüm sayısı ise son 10 gündür 3 binin üzerinde.

TAM KAPANMA ÇAĞRILARI DEVAM EDİYOR

Ülkede hastanelerdeki tıbbi ekipmanlar eksikliği devam ederken, sağlık uzmanları Başbakan Narendra Modi hükümetine yaptığı çağrıda tam kapanmanın şu anda izlenebilecek tek yol olduğunu belirtti. Hükümette sağlık uzmanı olarak görev alan Dr. Randeep Guleria ülke geçtiğimiz yıl olduğu gibi, özellikle de nüfusun yüzde 10'undan fazlasının korona virüse yakalandığı bölgelerde tam ve katı bir karantina uygulamasının gerekli olduğunu ifade etti.

Muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi (INC) Genel Başkanı Rahul Gandi de Modi'ye yazdığı mektupta, tam kapanma talebini yineleyerek, salgındaki gidişatın Hindistan halkı için çok daha trajik sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı Başkanı Srinath Reddy de salgında her eyaletinde farklı durumda olduğunu kabul ettiğini, ancak halen "ülke çapında koordineli bir stratejiye" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'in tıbbi danışmanı Anthony Fauci de Hindistan medyasına yaptığı açıklamada, enfeksiyonların artmasını önlemek için Hindistan'da 2 ila 4 hafta karantina gerekebileceğini belirtti. Fauci, "Vakalar azalmaya başlar başlamaz, daha fazla insanı aşılayabilir ve salgının gidişatının önüne geçebilirsiniz" diye konuştu.

(İHA)