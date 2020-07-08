Hindistan'da sanayi tesisindeki gaz sızıntısı nedeniyle Üst Yönetici gözaltına alındı

YENİ Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde polis, mayısta bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği hadiseyle ilgili "LG Polymers" isimli şirketin Üst Yöneticisi (CEO) dahil olmak üzere 12 kişiyi "ihmal sebebiyle" gözaltına aldı.

Emniyet Amiri Rajeev Kumar Meena, yaptığı açıklamada, şirketin CEO'su Güney Koreli Sunkey Jeong'un da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Meena, mevcut bulguların söz konusu kişilerin ihmali sebebiyle stiren tankında sızıntının yaşandığına işaret ettiğini, farklı departmanlardan raporların henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Kimyasal stiren sızmıştı

Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde 7 Mayıs'ta Güney Kore menşeli LG Corp'un parçası olan "LG Polymers" isimli şirkete ait sanayi tesisinden sentetik kimyasal stiren sızması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'in üzerinde kişi hastalanmıştı.

Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alanda bulunan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtmişti.

Olayda çok sayıda evcil ve çiftlik hayvanı da telef olmuştu.

Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansınca (IARC) muhtemel bir kanserojen madde olarak tanımlanan stirenin, insan vücudunda depresyon, sinir sistemi bozukluğu, işitme kaybı gibi etkilere yol açabileceği belirtiliyor.