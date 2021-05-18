Hindistan'da şaşkına çeviren olay! Koronavirüsten öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı

Bunun üzerine aile , kadının cansız bedenini eve köye geri getirip cenaze işlemlerine başladı. Kadının cansız bedeni ölülerin yakıldığı alana getirildi. Kadın, ateşe atılacağı sırada gözlerini açıp bağırmaya başladı. Yaşadığı anlaşılan kadın tekrardan hastaneye kaldırıldı.

Kadın, hastanede kendisine boş yatak aranırken ambulans içinde bilincini kaybetti. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ailesine Gaikwad'ın öldüğünü söylediler.

Hindistan'da 78 yaşındaki Shakuntala Gaikwad, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra sağlık durumu ciddileşen kadın, ailesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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