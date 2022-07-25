MYSURU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Mysuru kentinde bulunan Chamundi Tepeleri'nin eteklerindeki iki erkek keme yılanı, bölgenin en güçlüsünün kim olduğunu kanıtlamak için savaş dansı yapıyor.

Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı - Son Dakika

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