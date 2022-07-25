Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı - Son Dakika
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Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

25.07.2022 11:31
Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

MYSURU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Mysuru kentinde bulunan Chamundi Tepeleri'nin eteklerindeki iki erkek keme yılanı, bölgenin en güçlüsünün kim olduğunu kanıtlamak için savaş dansı yapıyor.

MYSURU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Mysuru kentinde bulunan Chamundi Tepeleri'nin eteklerindeki iki erkek keme yılanı, bölgenin en güçlüsünün kim olduğunu kanıtlamak için savaş dansı yapıyor.

Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansı yapan iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansı yapan iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansı yapan iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansına durmuş iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı - Son Dakika

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