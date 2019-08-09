Son Dakika Haberleri: - Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü
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- Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü

44 dakika önce

- Hindistan'da savaş uçağı düştüYENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

- Hindistan'da savaş uçağı düştü
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin doğruladığı kazada "2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı" açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
Hindistan, Assam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
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