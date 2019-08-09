Son Dakika Haberleri: Hindistan'da savaş uçağı düştü
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Hindistan'da savaş uçağı düştü

43 dakika önce

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

Hindistan'da savaş uçağı düştü, System.String[]
Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin doğruladığı kazada "2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı" açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi. - YENİ DELHİ
Hindistan, Assam, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
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