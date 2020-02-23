Hindistan'da savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Hindistan'da savaş uçağı düştü

6 saat önce

Hindistan'da savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Hindistan'da savaş uçağı düştü, System.String[]

Hindistan'da savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu ile atladığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Goa eyaletinde MiG-29K tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 10.30 civarında, rutin eğitim uçuşu sırasında MiG-29K uçağı Goa'da düştü. Uçağın pilotu güvenli bir şekilde fırlatma koltuğu ile atladı ve kurtarıldı. Söz konusu olayı araştırmak için soruşturma talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.


Hindistan, Goa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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