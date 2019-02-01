Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü
11 dakika önce
- Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölüYENİ DELHİ - Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.
- Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
YENİ DELHİ - Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Fransız yapımı Mirage süpersonik savaş uçağı, test uçuşu yaparken Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinde bir havaalanına düştü. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların kendilerini uçaktan fırlattığı ancak kaza yüzünden hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Kaza yerel saatle sabah 10.30 sıralarında Bangalore'deki Hal Havaalanı'nda gerçekleşti. Mirage 2000 jet uçağı, eğitim uçuşu için pistten kalktıktan sonra düştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:44 Kaynak: İHA
Şehre İnen Leopar Meraklı Halka Saldırıp Tek Tek Yere Devirdi
Isparta Ambulans Sokağa Giremeyince Hasta Öldü
Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti