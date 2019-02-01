Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü

Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü

11 dakika önce

- Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölüYENİ DELHİ - Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.

Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü, System.String[]
- Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Fransız yapımı Mirage süpersonik savaş uçağı, test uçuşu yaparken Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinde bir havaalanına düştü. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların kendilerini uçaktan fırlattığı ancak kaza yüzünden hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Kaza yerel saatle sabah 10.30 sıralarında Bangalore'deki Hal Havaalanı'nda gerçekleşti. Mirage 2000 jet uçağı, eğitim uçuşu için pistten kalktıktan sonra düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:44 Kaynak: İHA

Bangalore, Hindistan, Güncel
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