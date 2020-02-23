Hindistan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü - Son Dakika
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Hindistan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü

7 saat önce

Hindistan'ın Goa eyaleti yakınlarında MiG-29K tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

Hindistan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü, System.String[]

Hindistan'ın Goa eyaleti yakınlarında MiG-29K tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.


Hindistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Goa eyaleti yakınlarında MiG-29k tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. Uçağın eğitim sırasında düştüğü belirtilirken pilotun atlayarak kurtulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bugün saat 10.30'da rutin bir eğitim sırasında MIG-29k uçağı Goa'nın sahil kesimine düştü. Pilot güvenli bir şekilde atlayarak kurtuldu" denildi.


Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - YENİ DELHİ

Hindistan, Goa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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