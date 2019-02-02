Hindistan'da Şehre İnen Leopar Dehşet Saçtı: 4 Kişi Yaralandı
39 dakika önce
Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander kenti sokaklarında dolaşarak insanlara saldıran leopar bölge halkına korkulu anlar yaşattı.
Hindistan
'ın Pencap eyaletinin Jalander kenti sokaklarında dolaşarak insanlara saldıran leopar bölge halkına korkulu anlar yaşattı
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:19
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