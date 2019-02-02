Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Şehre İnen Leopar Dehşet Saçtı: 4 Kişi Yaralandı

Hindistan'da Şehre İnen Leopar Dehşet Saçtı: 4 Kişi Yaralandı

39 dakika önce

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander kenti sokaklarında dolaşarak insanlara saldıran leopar bölge halkına korkulu anlar yaşattı.

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Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander kenti sokaklarında dolaşarak insanlara saldıran leopar bölge halkına korkulu anlar yaşattı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:19 

Hindistan, Dünya
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