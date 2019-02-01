Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı

Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı

1 saat önce

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.

Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı, System.String[]
Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.

Pencap vahşi hayat yetkilileri leoparın, yakındaki Himaçel Pradeş eyaletinin tepelerinden indiğinin, tarla ve ormanlardan geçerek Jalander şehrine ulaştığının tahmin edildiğini söyledi. 800 bin nüfuslu şehrin sokaklarında 6 saat gezerek 4 kişiye saldırıp yere deviren leopar bir evden atılan uyuşturucu ilaçla etkisiz hale getirildi. Leoparın saldırısına uğrayan insanlar yeniden ayağa kalkarak leoparı seyretti.

Uyuşturulup etkisiz hale getirilen leopar Çatbir Hayvanat Bahçesi'ne konuldu. - UTLAR PRADES

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

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