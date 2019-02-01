Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı

Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı

21 dakika önce

- Hindistan'da şehre inen leopar hem korkuttu hem de heyecanlandırdıUTLAR PRADES - Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.

Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı, System.String[]
- Hindistan'da şehre inen leopar hem korkuttu hem de heyecanlandırdı

UTLAR PRADES - Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.
Pencap vahşi hayat yetkilileri leoparın, yakındaki Himaçel Pradeş eyaletinin tepelerinden indiğinin, tarla ve ormanlardan geçerek Jalander şehrine ulaştığının tahmin edildiğini söyledi. 800 bin nüfuslu şehrin sokaklarında 6 saat gezerek 4 kişiye saldırıp yere deviren leopar bir evden atılan uyuşturucu ilaçla etkisiz hale getirildi. Leoparın saldırısına uğrayan insanlar yeniden ayağa kalkarak leoparı seyretti.
Uyuşturulup etkisiz hale getirilen leopar Çatbir Hayvanat Bahçesi'ne konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehre İnen Leopar Meraklı Halka Saldırıp Tek Tek Yere Devirdi Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:00:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]