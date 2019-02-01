Hindistan'da Şehre İnen Leopar Hem Korkuttu Hem de Heyecanlandırdı
21 dakika önce
- Hindistan'da şehre inen leopar hem korkuttu hem de heyecanlandırdıUTLAR PRADES - Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.
- Hindistan
'da şehre inen leopar hem korkuttu hem de heyecanlandırdı
UTLAR PRADES - Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.
Pencap vahşi hayat yetkilileri leoparın, yakındaki Himaçel Pradeş eyaletinin tepelerinden indiğinin, tarla ve ormanlardan geçerek Jalander şehrine ulaştığının tahmin edildiğini söyledi. 800 bin nüfuslu şehrin sokaklarında 6 saat gezerek 4 kişiye saldırıp yere deviren leopar bir evden atılan uyuşturucu ilaçla etkisiz hale getirildi. Leoparın saldırısına uğrayan insanlar yeniden ayağa kalkarak leoparı seyretti.
Uyuşturulup etkisiz hale getirilen leopar Çatbir Hayvanat Bahçesi
'ne konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:39 Kaynak: İHA
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