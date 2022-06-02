Hindistan'da Şeker İhracat Yasağı Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Hindistan'da Şeker İhracat Yasağı Yürürlüğe Girdi

02.06.2022 11:52
Hindistan'da Şeker İhracat Yasağı Yürürlüğe Girdi

YENİ DELHİ, 2 Haziran (Xinhua) -- Hindistanlı yetkililer, hükümetin şeker ihracatına getirdiği yasağın Çarşamba gün yürürlüğe girdiğini söylediler.

YENİ DELHİ, 2 Haziran (Xinhua) -- Hindistanlı yetkililer, hükümetin şeker ihracatına getirdiği yasağın Çarşamba gün yürürlüğe girdiğini söylediler. Yasak, Ekim sonuna kadar yürürlükte kalacak. Hindistan hükümeti, iç pazarda şeker bulunmasını garanti etmek için geçtiğimiz hafta yurtdışına şeker satışlarını sınırlama kararı almıştı. Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta yayınladığı bir tebliğde, "(Ham, rafine ve beyaz) şeker ihracatı 1 Haziran 2022 tarihinden başlayarak kısıtlı kategoriye alınmıştır" dedi. Ancak tebliğde 1 Haziran ile 31 Ekim arasında veya başka bir emre kadar şeker ihracatının özel izinle yapılacağı kaydedildi.

Basında çıkan haberlere göre bu karar, şeker talebini tetikleyebileceği düşünülen mevcut küresel durum göz önünde bulundurularak alındı. Hindistan hükümeti bundan günler önce de yurt içinde fiyat artışlarını kontrol altına almak için aldığı önlemlerin bir parçası olarak buğday ihracatını da yasaklamıştı. Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Hindistan, üretilen şekerin büyük bir kısmının ülke içinde tüketilmesine karşın, Brezilya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı.

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Şeker İhracat Yasağı Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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